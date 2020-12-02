اليوم السابع
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ماكرون: سأعود إلى لبنان في ديسمبر للضغط على الطبقة السياسية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 08:03 م
ماكرون: سأعود إلى لبنان في ديسمبر للضغط على الطبقة السياسية ماكرون في لبنان - أرشيف
رويترز

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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه سيعود إلى لبنان في ديسمبر للضغط على الطبقة السياسية، لتشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات، وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية.

وأضاف ماكرون، أنه من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان.

وأشار ماكرون فى كلمة، خلال افتتاح أعمال مؤتمر دعم لبنان، إلى أن 20 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، ومن واجبنا دعم لبنان لتلبية احتياجاته بعد انفجار مرفأ بيروت، ولا بد من تعزيز الاستجابة الدولية لدعم لبنان، لا بد من العمل لإعادة بناء مرفأ بيروت والأحياء التى تأثرت بالانفجار.

ماكرون

فرنسا

لبنان

بيروت

مرفأ بيروت

الحكومة اللبنانية

ميشال عون

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