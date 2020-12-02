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لحظة القبض على شخص يدعى النبوة بقرية بحر البقر في الشرقية.. صور

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:17 ص
لحظة القبض على شخص يدعى النبوة بقرية بحر البقر في الشرقية.. صور ضبط شخص يدعى النبوة
الشرقية - فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، القبض على شخص مقيم بقرية بحر البقر، دائرة مركز الحسينية، لادعائه النبوة، وتم إحالته لنيابة الحسينية للتحقيق معه، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغات لمركز شرطة الحسينية من عدد من شباب القرية، بانتشار مقاطع فيديو لشخص بالقرية يدعى النبوة، على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة، وسنوافيكم بالتفاصيل.

 

 

لحظة القبض على شخص يدعى النبوة في الشرقية (1)
لحظة القبض على شخص يدعى النبوة في الشرقية (1)

 

لحظة القبض على شخص يدعى النبوة في الشرقية (2)
لحظة القبض على شخص يدعى النبوة في الشرقية (2)

 

لحظة القبض على شخص يدعى النبوة في الشرقية (3)
لحظة القبض على شخص يدعى النبوة في الشرقية (3)

 

لحظة القبض على شخص يدعى النبوة في الشرقية (4)
لحظة القبض على شخص يدعى النبوة في الشرقية (4)

 

لحظة القبض على شخص يدعى النبوة في الشرقية (5)
لحظة القبض على شخص يدعى النبوة في الشرقية (5)

 


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