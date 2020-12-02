لبنان يسجل 1842 إصابة جديدة بكورونا ووفاة27 حالة و3463 مصابا فى مدارس تونس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1842 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 131 ألفًا و256 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية ،والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 22 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1055 حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14006 فحوصات تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.
ومن جانب آخر أعلنت وزارة التربية التونسية، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالوسط المدرسي، بلغ 3463 مصابًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية - أنه جرى تسجيل 1590 إصابة بين المدرسين، شفي منهم 1089 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ 1470 إصابة، تماثل منهم 1052 للشفاء.
كما تم تسجيل 316 إصابات تتوزع بين المشرفين والإداريين، شفي منهم 218 حالات، إضافة إلى 87 إصابة في صفوف العمال، وتم شفاء 69 حالة من بينهم.
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