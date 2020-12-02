اليوم السابع
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لبنان.. المحكمة الدولية تُعلن عقوبة قاتل رفيق الحريرى فى 11 ديسمبر

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 04:00 ص
لبنان.. المحكمة الدولية تُعلن عقوبة قاتل رفيق الحريرى فى 11 ديسمبر رفيق الحريرى
وكالات

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حددت المحكمة الخاصة بلبنان يوم 11 ديسمبر الحالى موعداً للنطق بحكم العقوبة فى قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريرى ورفاقه، والتى أُدين بتدبيرها القيادى فى «حزب الله» سليم عياش، وسوف تُتلى العقوبة فى جلسة علنية، وقررت غرفة الدرجة الأولى بالإجماع، في حكمها الصادر في 18 أغسطس الماضى، أن عياش مذنب «على نحو لا يشوبه أى شك معقول»، بصفته شريكاً فى ما يتعلق بالتهم الخمس الموجهة إليه فى قرار الاتهام الموحد المعدل، بحسب صيفة الشرق الأوسط السعودية.

وتلك التهم هي تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛ وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة؛ وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة؛ وقتل 21 شخصاً آخرين عمداً باستعمال مواد متفجرة؛ ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة، وستفرض غرفة الدرجة الأولى عقوبة فيما يتعلق بكل تهمة أدانت بها عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله، ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة.


رفيق الحريرى

لبنان

بيروت

أخبار لبنان

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