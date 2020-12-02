"كانت فى الإسماعيلية".. عودة منار فتاة بنها المتغيبة منذ أكثر من أسبوعين

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن أحمد عبد المنعم، والد "منار" فتاة بنها المتغيبة منذ يوم 14 من شهر نوفمبر الماضى، عودة ابنته الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب بجامعة بنها، بعد غياب طال أكثر من أسبوعين، وتحرر عدد من المحاضر بتغيبها ومناشدتهم الجميع بالبحث عنها وإعادتها لأسرتها.

وأوضح والد فتاة بنها المتغيبة، أنه تلقى اتصال من ابنته "منار"، تخبره أنها متواجدة بمنطقة القنطرة التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور ذهب إليها هو وشقيقها، ومشيرا إلى أن نجلته كانت مقيمة برفقة أسرة "طيبة"، حيث أنها بعد أن عاتبتها والدتها على ما حدث لها العام الجامعى الماضى ورسوبها بالنتيجة النهائية، استقلت القطار إلى الإسماعيلية، وهى بحالة نفسية سيئة وتبكى.

وتابع "أحمد"، أنه عثر عليها الأسرة التى أقامت برفقتهم وهى بحالة سيئة أفقدتها القدرة على الكلام، فقاموا على رعايتها رعاية تامة، حتى استردت وعيها وعلى الفور تواصلت معه وأخبرته بمكان تواجدها، وانتقل للمنطقة المقيمة بها واحضرها إلى منزلها مرة أخرى وسط أسرتها.

وتقدم أحمد عبد المنعم، والد الطالبة "منار"، بالشكر لكل من ساهم في عملية البحث عن نجلته طوال فترة تغيبها، موضحا أنه وكأنه استعاد جسده روحه من جديد.