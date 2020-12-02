كاميرا مراقبة تسجل لحظة انفجار شاحنة أمام محطة وقود فى بريطانيا.. فيديو

كتب محمد شعلان

سجلت كاميرا مراقبة أمام محطة وقود للسيارات في مدينة كامبريدج في المملكة المتحدة البريطانية، لحظة حدوث انفجار ضخم دمر شاحنة ضخمة بالقرب من محطة بنزين في كامبريدج، وأظهرت لقطات فيديو اشتراك أكثر من 20 من رجال الإطفاء يقومون بإطفاء الحريق الذي دمر الشاحنة، بينما تصعد ألسنة اللهب على ارتفاع أكثر من 50 قدما في السماء، وفق ما نشرته وكالة سبوتنيك.

Dramatic moment lorry explodes in huge fireball outside petrol station in Cambridgeshire https://t.co/8DBKghszxY pic.twitter.com/UEO2EqHmAJ — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 2, 2020

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه قد حضر رجال الإطفاء من خمس محطات يرتدون أجهزة التنفس، إلى مكان الحريق، وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء: "حضر الحادث أكثر من 20 من رجال الإطفاء، بما في ذلك أطقم من هانتينغدون وبابورث وجاملينجاي وكامبريدج ورامسي، بما في ذلك شركة نقل المياه".



لحظة انفجار شاحنة الوقود

وتابع: "وصلت الطواقم لتجد حريقا متطورا يشتمل على شاحنة. كانوا يرتدون أجهزة التنفس يطفئون الحريق باستخدام بكرات الخراطيم، ولم تقع إصابات تتطلب العلاج، وبقيت الطواقم في مكان الحادث لتأمين المنطقة والتأكد من أنها آمنة".

وفي حادثة مشابهة، سجلت لقطات فيديو حديثة لحظة انفجار شاحنة لنقل الغاز المسال، وقعت في ولاية ناياريت بغرب المكسيك ، حيث تحطمت الشاحنة وانفجرت على طول الطريق السريع الذي يربط بين عاصمة الولاية تيبيك وجوادالاخارا في ولاية خاليسكو الغربية، وأظهرت لقطات الفيديو هرع مستقلي السيارات عن مكان الحادث عقب الانفجار خوفا من أن تمتد أثار انفجار الغاز المسال وتصل إلى سياراتهم المتوقفة على الطريق.

ونشر مكتب المدعي العام في ناياريت، فيديوهات وصور لتحطم الشاحنة التي انفجرت على طول الطريق السريع، وأفاد بأن الانفجار أثر على ثلاث سيارات أخرى عثرت فيها السلطات على جثث 12 شخصا، فيما عثر على جثة ثالثة على الطريق يشتبه في أنها تخص السائق أو مساعده، وفقا لوكالة سبوتنيك.