كاميرا مراقبة تسجل لحظة انفجار شاحنة أمام محطة وقود فى بريطانيا.. فيديو

سجلت كاميرا مراقبة أمام محطة وقود للسيارات في مدينة كامبريدج في المملكة المتحدة البريطانية، لحظة حدوث انفجار ضخم دمر شاحنة ضخمة بالقرب من محطة بنزين في كامبريدج، وأظهرت لقطات فيديو اشتراك أكثر من 20 من رجال الإطفاء يقومون بإطفاء الحريق الذي دمر الشاحنة، بينما تصعد ألسنة اللهب على ارتفاع أكثر من 50 قدما في السماء، وفق ما نشرته وكالة سبوتنيك.

Dramatic moment lorry explodes in huge fireball outside petrol station in Cambridgeshire https://t.co/8DBKghszxY pic.twitter.com/UEO2EqHmAJ