اليوم السابع
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قتلى وجرحى في ولاية خوست الأفغانية بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:51 م
قتلى وجرحى في ولاية خوست الأفغانية بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة سيارة مفخخة _ أرشيفية
ماجد تمراز

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أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، وقوع هجوم انتحاري باستخدام سيارة مفخخة، خلف قتلى وجرحي في ولاية خوست الأفغانية. وكانت ممثلون عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، قالوا إنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي للمضي في محادثات السلام، وهو أول اتفاق مكتوب بينهما منذ اندلعت الحرب قبل 19 عاما.

 

وفي حين أن الاتفاق لا يتجاوز تحديد الإجراءات الكفيلة بعقد المزيد من المناقشات، فإنه يعتبر خطوة كبيرة لأنه سيسمح للمفاوضين بالانتقال إلى قضايا أساسية، بما في ذلك المحادثات حول وقف إطلاق النار.

 

وقال نادر نادري عضو فريق التفاوض الخاص بالحكومة الأفغانية لرويترز "تم الانتهاء من الإجراءات بما في ذلك الديباجة ومن الآن ستبدأ المفاوضات على جدول الأعمال". وأكد المتحدث باسم طالبان الأمر ذاته على تويتر.

 


أفغانستان

هجوم انتحاري

سيارة مفخخة

ولاية خوست الأفغانية

الإرهاب

تفجير إرهابي

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