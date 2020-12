فيديو يرصد لحظة مقتل مغنى الراب الأمريكى "تريبل بينز" بالرصاص فى وضح النهار

انتشر مقطع فيديو للحظة مقتل مغنى الراب الأمريكى المعروف باسم "تريبل بينز" على يد مسلحين مقنعين قاما بإطلاق الرصاص عليه فى وضح النهار بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت كاميرات المراقبة التى كانت موجودة فى جادة أفون بنيوجرسى لحظة مهاجمة مسلحين للمغنى كورى طومسون البالغ من العمر 29 عاما، يظهر فى الفيديو، بينما كان طومسون يسير باتجاه سيارته التى كانت مركونة فى المكان، فتح رجلان مقنعان النار عليه، وارتد على أثرها قتيلا.

