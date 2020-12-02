فيديو يرصد لحظة مقتل مغنى الراب الأمريكى "تريبل بينز" بالرصاص فى وضح النهار

كتب إيهاب محمد

انتشر مقطع فيديو للحظة مقتل مغنى الراب الأمريكى المعروف باسم "تريبل بينز" على يد مسلحين مقنعين قاما بإطلاق الرصاص عليه فى وضح النهار بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت كاميرات المراقبة التى كانت موجودة فى جادة أفون بنيوجرسى لحظة مهاجمة مسلحين للمغنى كورى طومسون البالغ من العمر 29 عاما، يظهر فى الفيديو، بينما كان طومسون يسير باتجاه سيارته التى كانت مركونة فى المكان، فتح رجلان مقنعان النار عليه، وارتد على أثرها قتيلا.

New Jersey Rapper Tripple Beanz Getting Smoked By 2 Gunmen In Broad Day On Avon Avenue pic.twitter.com/127nL87bDh — TheDayum🔺 (@TheDayumOficial) November 29, 2020

وأطلق المسلحون الرصاص على طومسون عدة مرات، بينما كان الأخير يتدحرج على الشارع، قبل أن يتقدم أحد المهاجمين منه ويوجه طلقة مباشرة إلى رأسه، ولم تكشف السلطات المعنية عن أى اعتقالات ذات صلة بحادثة قتل طومسون، إلا أن محبى مغنى الراب وقفوا دقيقة صمت فى الموقع الذى قتل فيه.



لحظات قبل مقتلة

وسبق أن قُتل مغنى الراب كينج فون فى إطلاق نار سجل فى ملهى ليلى فى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، حسبما أعلنت السلطات الشهر الماضى.

ولقى كينج فون (26 عاما)، واسمه الحقيقى دايفون بنيت، وكذلك شخص آخر لقى حتفه فى إطلاق النار، الذى أصيب خلاله 4 أشخاص آخرون بأعيرة نارية، حسبما ذكرت الشرطة الفيدرالية لولاية جورجيا، المكلفة بالتحقيق حول الواقعة.

ووقع الحادث خلال شجار بين مجموعتين من الشباب، وتدخل لاحقا فيه شرطى من أتلانتا ليس بالخدمة كان يعمل فى الملهى الليلى وشرطى آخر كان يقوم بأعمال حراسة دورية قرب الموقع، وقد أطلقا النيران من أسلحتهما من أجل "وقف إطلاق النار".

وذكرت شرطة أتلانتا فى بيان "محققينا يعتقدون أن كينج فون أصيب بعيار نارى خلال إطلاق النار الأول بين مجموعتين من الرجال، قبل أن تستجيب الشرطة وتحاول وقف إطلاق النار".

ونقل مغنى الراب إلى مستشفى على متن سيارة خاصة، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بعيار نارى، بينما اعتقلت الشرطة شخصين على صلة بالحادث.

ويشار إلى أن كينج فون منحدر من ولاية شيكاجو، وقد بدأ مسيرته فى غناء الراب عقب الانتقال إلى أتلانتا، وكان يعتقد أن مستقبلا فنيا واعدا فى انتظاره، وقد أطلق قبل أسبوع أحدث ألبوماته "Welcome To O'Block" .