اليوم السابع
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غلق المحلات والمطاعم غير الملتزمة وتطبيق الغرامات على المخالفين بسوهاج

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 11:38 ص
غلق المحلات والمطاعم غير الملتزمة وتطبيق الغرامات على المخالفين بسوهاج اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة التزام المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، بالتوازى مع جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس .
 

وشدد "الفقي" على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظة بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج على أرض المحافظة، وذلك للحفاظ على سلامة جميع العاملين .

 

كما وجه المحافظ بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمقاهي بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا ومعاقبة المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات، مؤكدا على التنسيق المستمر بين مديرية الأمن والمحافظة لتنفيذ حملات مشتركة للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في وسائل المواصلات المختلفة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

 
 

 


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