اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 02:00 م
خالد صلاح
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عودة 221 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 01:02 م
عودة 221 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية اللاجئون السوريون - أرشيفية
أ ش أ

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ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن هناك 221 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين. 
وأوضح المركز - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر (نصيب) الحدودي خلال الساعات الأخيرة، كما أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت بتطهير 1.7 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق، ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 20 عبوة ناسفة قابلة للانفجار، من بينها عبوة ناسفة واحدة يدوية الصنع.


سوريا

اللاجئون السوريون

لبنان

روسيا

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