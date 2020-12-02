عمدة لندن يؤكد بعد تخفيف قيود كورونا عدم تحمل بريطانيا موجة أخرى من العدوى

كتب محمد شعلان

أكد صادق خان، عمدة لندن، أنه مع بدء خضوع المملكة المتحدة للمستوى الثانى من إغلاق كورونا وتخفيف إجراءات الإغلاق، سيؤدى هذا إلى ارتياح الكثيرين من السكان وعودة الحياة التدريجية، محذرا من التهاون بإجراءات الوقاية من عدوى كورونا خاصة وأن المملكة لن تتحمل موجة جديدة من عدوى كورونا بين مواطنى بريطانيا.



عمدة لندن على تويتر

وغرد عمدة لندن، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "مع دخول قيود المستوى 2 حيز التنفيذ ، سيكون ذلك مصدر ارتياح للكثيرين، وأقلها عودة أعمالنا المتعثرة. لكنى أناشد جميع سكان لندن مباشرة اليوم: يجب أن نستمر فى اتباع القواعد. هذا الوباء لم ينته بعد - لا يمكننا تحمل موجة أخرى مدمرة من العدوى".

وأقر صادق خان، عمدة لندن، بتراجع الإصابات بفيروس كورونا فى العاصمة مع الالتزام لقرارات الاغلاق للوقاية من العدوى، قائلا: "بفضل التضحيات الهائلة لسكان لندن، تتراجع الحالات فى معظم أنحاء مدينتنا، وقد أكدت الحكومة أن لندن ستخضع لقيود المستوى 2 اعتبارًا من 2 ديسمبر، وهذا هو القرار الصحيح، ولكن يجب ألا نتقاعس.. ونستمر فى اتباع القواعد لإنقاذ الأرواح".

وحذر صادق خان، عمدة لندن، من تهاون سكان عاصمة المملكة المتحدة من الموجة الثانية من فيروس كورونا وارتفاع الإصابات، وغرد صادق خان على حسابه بموقع "تويتر" قائلا "هذا الفيروس القاتل هو أعظم اختبار واجهه جيلنا على الإطلاق.. يجب علينا جميعًا أن نلعب دورنا، وأن نتبع القواعد ونعتنى ببعضنا البعض.. ونحن أقوى عندما نقف معا للخروج من هذه الأزمة".

وفى وقت سابق، أكد صادق خان، عمدة لندن، أن تطبيق بريطانيا الاغلاق الثانى لتقليل إصابات فيروس كورونا، سيكون له تأثير بالغ على سكان لندن وأصحاب الأعمال الحرة، قائلا: "لا شك فى أن هذا الإغلاق الوطنى الثانى سيكون بمثابة ضربة كبيرة لسكان لندن والشركات.. ولكن هذا هو الشيء الصحيح الذى يجب فعله لإنقاذ الأرواح وحماية الوظائف ومنع إرهاق قطاع الصحة، وسنتجاوز هذا معًا".