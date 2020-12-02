علوم سوهاج تناقش إحتياجات المجتمع المدني في ضوء خبراتها الأكاديمية

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة العلمية التي نظمتها كلية العلوم لمناقشة إحتياجات المجتمع المدني من الخبرات الأكاديمية بالكلية، ومدي الإستفادة من المجتمع المدني في تطوير منظومة البحث العلمي وإستراتيجيات التعليم والتعلم، وتحديث خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، وذلك بقاعة سيمنار الكلية بالحرم الجامعي القديم، بحضور كلا من الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور كمال سيد خليل القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور عبدالباسط محمد أبو ضيف وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد حسانين رئيس جمعية حماية البيئة بالكلية، الدكتورة لبنى عبدالمحسن عبيد مدير وحدة إدارة الجودة، الدكتور تيتو حبيب نقيب العلميين، وعدد من ممثلي المجتمع المدني ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وقال الدكتور أحمد عزيز أن الندوة هدفت إلى معرفة مدي إستفادة المجتمع المدنى من الإستشارات العلمية والخبرات الأكاديمية بكلية العلوم، وأهمية مشاركته فى الأنشطة العلمية الطلابية التي تنفذها الكلية، وكذلك المشاركة فى تحديث وتطوير خطط وإستراتيجيات الكلية، بالإضافة إلى توضيح أهمية وحدة الخريجين في رفع مهاراتهم واستمرار تواصلهم بالكلية.

وأضاف الدكتور كمال خليل، أن الندوة حضر بها ٦٠ مشارك من ممثلي المجتمع المدنى بالجمعيات الأهلية، المصانع، الشركات مثل شركة مياه الشرب و الصرف الصحى، و شركة سكر جرجا، وكذلك مسئولي مصانع الأدوية والأغذية بحى الكوثر، وممثلين عن التربية والتعليم والأحياء والمدن، مشيراً إلي أنه تم إستعراض الخطة التنفيذية للكلية، والتي تهدف إلى الحفاظ علي مكتسباتها في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، إلى جانب تفعيل ومتابعة تطبيق الدراسة باللائحة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، ومتابعة تقنيات وآليات شق التعليم عن بعد ضمن نظام التعليم الهجين،

وأيضاً إعداد لائحة البرامج الجديدة بمرحلة البكالوريوس، ولائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، إضافة إلى تعزيز أعمال الجودة بالكلية والعمل علي تحسين بيئة العمل لجميع منتسبيها.

وأشار الدكتور عبدالباسط أبوضيف، إلي أن محاور الندوة ركزت على أهمية مشاركة عناصر المجتمع المدنى فى تطوير خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والبرامج التعليمية والتدريبية بالكلية، كما تناولت ضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى إقتراح برامج جديدة تلائم خريجي كلية العلوم وتلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وأيضا المشاركة فى تقييم الخريجين والأنشطة البحثية، والمساهمة فى تحديث الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية للكلية.