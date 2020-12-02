طقس الخليج.. أمطار رعدية على السعودية وصحو إلى غائم بالإمارات والكويت

تشهد منطقة الخليج، اليوم الأربعاء، طقسا متباينا حيث من المتوقع أن تسقط أمطارا رعدية على السعودية، فى حين سيكون غائما بالإمارات والبحرين، ومعتدلا بالكويت.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها، كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في مملكة البحرين سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا، والرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام، ودرجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح "الخميس" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، حركة الرياح : جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 كم/ س، تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:24 والمد الثاني عند 03:28 والجزر الأول عند الساعة 20:40 والجزر الثاني عند الساعة 33: 07، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 09:50 والموج الثاني عند الساعة 23:41 والجزر الاول عند الساعة 16:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:26 .