طاحونة عمرها 300 عام تصنع الدقيق بالطاقة المائية فى روسيا.. فيديو

كتب محمد شعلان

تحرص مدينة روسية على الحفاظ على طاحونة مائية تاريخية يعود عمرها إلى أكثر من 300 عام، وما زالت هذه الطاحونة تعمل وتصنع الدقيق بالطاقة المائية، والمطحنة مقسمة إلى 4 طوابق وتبدأ الحبوب رحلتها فى الأعلى وتمر بعدة مراحل لتتحول لدقيق، وتحافظ روسيا على هذه المطحنة بالصيانة الدورية لها باعتبارها تاريخية تخلد طرق طحن الحبوب في العهود السابقة قبل تطور التكنولوجيا.

ونقلت شبكة روسيا اليوم، فيديو للمطحنة التاريخية وعمرها 300 عام، حيث تبدأ المطحنة عملها بعد أن يتم رفع السد لتندفع الماء عبر الانابيب، ويبدأ فى إدارة عجلة الطاحونة لتخرج منها بذور القمح بعد طحنها لتتحول إلى دقيق، وهذه الطاحونة المائية هي الوحيدة العاملة فى روسيا المحتفظة بشكلها الأصلى تماما.



تدوير الطاحونة بالماء



طاحونة مائية تاريخية فى روسيا

وفى وقت سابق، أعلن مسؤولو نورث كارولاينا الأمريكية، أن قرية "طاحونة هنرى ريفر" فى هيلدبران أصبحت الآن وجهة تاريخية، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، وأصبحت قرية "طاحونة هنرى ريفر"، التى صورت فيها مشاهد من العمل، مدرجة ضمن السجل الوطنى للأماكن التاريخية، حيث ظهرت القرية باسم "المنطقة 12" فى "ألعاب الجوع"، الفيلم الشهير الذى حقق إيرادات كبيرة عام 2012.

حتى عام 1914، كانت جميع العمليات في القرية مدعومة بالكامل بالطاقة المائية. تم تحويل هذا فيما بعد إلى طاقة بخار وكهرباء مع تطور التكنولوجيا وتم إجراء ترقيات لزيادة الإنتاج، بحلول عام 1963، كانت الشركة قد ضاعفت إنتاجها الأولى ثلاث مرات من عام 1905، ولكن بسبب الضغط الاقتصادى من الخارج ، بدأت صناعة الغزل والنسيج بالفعل تعيش فى دوامة حادة حتى توقف المصنع عن العمل بعد فترة وجيزة.

وفى عام 1977، أحرق مبنى المطحنة الرئيسى على الأرض بعد ضربة صاعقة، فى ذلك الوقت، وفى الواقع، يتذكر العديد من السكان السابقين فى القرية آخر مواطن خرج من القرية فى أواخر التسعينيات أو أوائل عام 2000، نظرًا لأن القرية لا تزال تفتقر إلى المياه الجارية، ولا يوجد بها شبكة صرف صحى.