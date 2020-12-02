ضبط 7.31 طن مقطعات لحوم فاسدة و2 طن سكر تموينى مدعم بحملة مكبرة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

ضبطت مباحث التموين فى القليوبية مصنعين الأول به مقطعات لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمى والثانى لتعبئة السكر وبه نقص فى العبوات لتوزيعه على البدالين التموينين بأنحاء المحافظة، وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير امن القليوبية، اخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، يفيد القيام بحملة تموينية أسفرت عن ضبط 7,31 طن مقطعات ومصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائيه تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق.

كما تمكنت الحملة من ضبط2 طن سكر تموينى معبأ داخل عبوات بها نقص الأوزان فى مصنع تعبئة سلح غذائيه تمهيداً لتسليمها لمخازن الجملة وتوزيعها على البدالين التموينين لصرفها للمواطنين ربطًا على البطاقات التموينية الذكية بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابه التحقيق.