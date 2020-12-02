ضبط 176 شيشة فى حملة على مقاهى نجع حمادى بقنا ‎

قنا - صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، وبالتنسيق مع وحدة المرافق برئاسة العقيد هشام صقر، حملة على المقاهي لضبط المخالفين.

وأوضحت الوحدة المحلية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 176 شيشة، تنفيذا لقرار الحكومة بمنع الشيشة في المقاهي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد عبد اللاه خبير، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، أن الحملات مستمرة على المقاهي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن الحملات لعدم ارتداء الكمامة والحد من التجمعات، ومتابعة غلق المحال في موعدها المقرر.