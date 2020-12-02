ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية وآخر للأعلاف بدون ترخيص بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط مصنع خلط وتعبئة أعلاف يدار بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية غير مسجله وحيازة مستلزمات إنتاج بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها" غش تجارى"، وتم التحفظ على 85 طن أذرة صفراء و12 طن نخاله خشنة و9 أطنان كسب فول صويا و6 طن أعلاف و3طن أرز طعام و1 طن بودرة بلاط و500 كجم دقيق و200 شيكارة فارغة لتعبئة المنتج النهائي و3 طن أذرة صفراء و3 طن أعلاف مواشى و1طن علف دواجن منتج نهائى جميعهم مدون عليهم ماركة وهمية وغير مسجلة.

في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف شن الحملات التموينية المكبرة وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

كما تم ضبط مصنع ملابس جاهزة بدون ترخيص واستخدام علامه تجارية وهميه غير مسجله وحيازة مستلزمات إنتاج بدون مستندات أو فواتير داله على مصدرها "غش تجارى"، والتحفظ على 4 طن قماش و10 آلاف بنطلون رجالى مدون عليه علامة تجارية وهمية غير مسجلة و3000 طقم رياضى و11ماكينة خياطة و36 بكرة خيط و300 بنطلون رجالى تحت التصنيع و500 بنطلون رجالى منتج نهائى، بالإضافة إلى ضبط معمل ألبان لإدارته بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية وهمية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج غير مدون عليها بيانات بتاريخ الإنتاج والصلاحية وتعبئتها في أكياس بتاريخ إنتاج وصلاحية جديد "غش تجارى"، والتحفظ على 370كجم جبن موزاريل خام غير مدون عليها بيانات و840 كيس جبن منتج نهائى مدون علية علامة تجارية وهمية غير مسجلة و1000 كيس فارغ.

وأكد رئيس قسم مباحث التموين بالمنوفية، أنه تم تحرير"408" قضايا تموينية متنوعة بمراكز ومدن وقرى المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة فى الفترة من 22 وحتى 30 نوفمبر الماضى، ومن أهمها تحرير "142" قضية عدم الإعلان عن الأسعار، "35" قضية عدم وجود شهادة صحية "محلات تجارية"، "27" قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ، "8" قضية تقرير عدم تواجد المدير المسئول "مخابز بلدية"، وعدد "7" قضية تقرير عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل " مخابز بلدية " وكذا "31" قضية عدم مزاولة النشاط فى أوقات العمل "مستودع غاز" ،"48" قضية عدم إعطاء بون الصرف "مخابز بلدية"، "15" قضية تقرير إنتاج خبز ناقص الوزن "مخابز بلدية"، "53" قضية تقرير عدم نظافة أدوات العجين" مخابز بلدية" .

وأضاف بأنه من أبرز قضايا الغش التجاري التي تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية يدار بدون ترخيص واستخدام علامات تجارية وهمية وغير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج غير مدون علية بيانات "غش تجارى"، والتحفظ على 2 طن و400كجم زيتون خام و255 كرتونة زيت زيتون منتج نهائى مدون علية ماركة وهمية غير مسجلة 45 كرتونة ماء ورد مدون عليها ماركة وهمية غير مسجلة و400 لتر ماء ورد معبأ داخل جراكن غير مدون عليها بيانات و100 كجم كامينا ألوان صناعية و25 ألف أستيكر وزجاجة فارغة تحمل علامات تجارية وهمية غير مسجلة وكذا ضبط مخزن مواد غذائية يدار بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها والتحفظ على 4000 كرتونة حليب بخيره و2000 شرنكة عصير بخيرة و400 كرتونة شاى و20 ألف و400 زجاجة مياة معدنية.

كما تم ضبط مصنع مواسير بلاستيك يدار بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية وهمية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مدون علها بيانات" غش تجارى"، والتحفظ على 5 طن كبريتات كالسيوم و3 طن كسر مواسير بلاستيك غير مدون عليه بيانات و1 خط إنتاج كامل و500 ملسورة منتج نهائى مختلفة تحمل علامة تجارية وهمية غير مسجلة .

وتم تحرير 5 محاضر لحيازة وعرض وبيع دقيق ومواد غذائية بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها والتحفظ على 12 طن دقيق و2 طن أرز طعام و200كجم مكرونه وكذا ضبط مخزن أسمدة زراعية يدار بدون ترخيص والتحفظ على 5 طن سماد زراعى فوسفات أحادى بدون مستندات داله على مصدرها.