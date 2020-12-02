ضبط طن أرز و300 زجاجة مياه مجهولة المصدر فى حملة تموينية بقنا ‎

قنا صابر سعيد

شنت مديرية التموين والتجارة، اليوم الأربعاء، حملة على الأسواق العامة والشوادر والمخابز البلدية، بناء على تعليمات وزير التموين، ومحافظ قنا.

وقال أحمد السيد، وكيل مديرية التموين، لـ"اليوم السابع": إن الحملة تمكنت من ضبط 100 كرتونة أرز بإجمالى طن، مجهول المصد، ومخالفة القانون رقم163، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2439 جنح ا.د.ط فرشوط .

وأضاف السيد، ضبطت الحملة 15 كرتونة مياه معدنية بإجمالى 300 زجاجة مجهولة المصدر من سوبر ماركت، وتم تحرير المحضر رقم 2448 جنح ا.د.ط مركز فرشوط، وضبط 31 زجاجة عصائر معلبة، ومخالفة القانون رقم 281 لسنة 1994 .

وأشار أحمد السيد، إلى أنه تم تحرير 12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عدد 5 قاروصة سجائر مجهولة المصدر.

وقال وكيل الوزارة، إنه فى ضوء المرور على المخابز البلدية فقد تم تحرير5 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل بالخبز، ومحضر عدم نظافة أدوات العجن، محضر عدم إعطاء بون للمواطن، محضر مخابز مغلقة، محضر تصرف فى دقيق المخابز، بإجمالى عدد المخالفة وصلت إلى 30 مخالفة تموينية متنوعة.