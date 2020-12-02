صور تظهر غياب الاشتراطات الطبية فى منزل مارادونا بأيامه الأخيرة

كتبت فاطمة شوقى

توفى أسطورة كرة القدم الأرجنتينى دييجو مارادونا بقصور القلب الحاد، ولكن هناك العديد من الشكوك والاتهامات والأسئلة التى يعمل عليها القضاة فى الأرجنتين فى قضية وفاته، وأحد محاور التحقيقات هو المكان الذى قضى فيه دييجو أيامه الأخيرة، ومدى استعداده للإقامة فى المنزل بعد إجراء عملية فى المخ.



منزل مارادونا

وأكدت التحقيقات أن المنزل الذى اختاره مارادونا ليعيش فيه فى حى سان اندريس ، وخاصة الغرفة التى اختارها كانت غرفة اللعب وتم تجهيزها كغرفة لمارادونا، لم تكن لديه الشروط اللازمة للاقامة.

ونشرت صحيفة "أوليه" الارجنتينية عددا من الصور للمنزل الذى يحتوى على طابق علوى به اربع غرف نوم وحمام خاص، ولكن نظرا لأن مارادونا لم يتمكن من صعود الدرج أو النزول، فقد تم تجهيز غرفة فى الطابق الأرضى من أجله، وقال زميله لاعب الكرة السابق أوسكار روجيرى "تحدثت مع كلوديا-زوجته السابقة- وقالت لى إذا دخلت ورأيت اين مات دييجو فسوف تموت".



منزل تيجرى لمارادونا

وبحسب ما أورته صحيفة "كلارين" الأرجنتينية فإن الغرفة كانت تحتوى على سرير مزدوج وتليفزيون 32بوصة ومرحاض كيميائى ومكيف، وتم تغطية النوافذ باستخدام Durlock لحجب الضوء الطبيعى ، وكان بجانب المطبخ حيث كانت هناك ضوضاء دائمة وبدون حمام داخلى ، ووفقا للتحقيقات فإن السؤال "لماذا لم يستأجرون منزلا به غرفة بحمام فى الطابق الارضى ؟..هل كان مارادونا ليس لديه ما يكفى من المال ليعيش فى مكان مريح.



مرحاض كيميائى بمنزل مارادونا

وأشارت الصحيفة إلى أن مارادونا نُقل إلى هذا المكان فى 11 نوفمبر عندما خرج من عيادة أوليفوس بعد 8 أيام من العلاج فى المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب ورم دموى فى المخ، وتم توقيع خروجه من قبل الدكتور ليوبولدو لوك (جراح الأعصاب) ، وطبيبته النفسية أوجستينا كوزاكوف ، وابنتاه دالما وجيانا ، وفقًا لإرشادات كلا المهنيين.

يُجري مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو - بقيادة المدعين العامين لورا كابرا وجون برويار وباتريسيو فيراري وكوزمي إيريبارين - تحقيقًا يهدف إلى معرفة ما إذا كان هناك إهمال، أو قلة خبرة أو سوء ممارسة في الرعاية الطبية لدييجو مارادونا،ولهذا نقل القاضى أورلاندو دياز سبب الوفاة إلى الموت الخطأ حيث كشفت الفحوصات والتفتيش والبيانات الأولى أن هناك أشياء تم ارتكابها بالخطأ بالتأكيد، وكان هناك افتقار تام ومطلق للسيطرة.



غرفة مارادونا

وطلب كوزاكوف سلسلة من المتطلبات لمواصلة رعاية مارادونا خارج العيادة،إلا أن غالبيتها لم يتم تحقيقها ، حيث أنها طلبت بوجود ممرضات ويفضل ان يكونوا رجال الذين يكون لديهم دوام كامل ومتخصصين فى مشاكل تعاطى المخدرات ، كما طلبت ايضا بوجود طبيب اعصاب يقيم معه.

وأوضحت الصحيفة أن امس الثلاثاء كان هناك تقدم فى التحقيق، بناءا على طلب المدعى العام فى سان ايسيدرو، حيث أجرت الشرطة الفيدرالية عملية في منازل الطبيبة النفسية أوجستينا كوساشوف بهدف إيجاد العناصر التي تسمح لنا بمعرفة توصياتها الطبية بعد العملية في مارادونا في عيادة أوليفوس وما إذا كان بالفعل امتثلوا.