اليوم السابع
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"صحة المنيا" تعلن إعدام أغذية غير صالحة وضبط منشأة بدون ترخيص

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 11:52 ص
"صحة المنيا" تعلن إعدام أغذية غير صالحة وضبط منشأة بدون ترخيص جانب من الحملات
المنيا - حسن عبد الغفار

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نفذت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك لضمان وصول غذاء آمن، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

 

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الادارة العامة للطب الوقائى "إدارة مراقبة الأغذية" قامت بالمرور على 549 منشأة غذائية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث أسفرت الحملات عن ضبط منشأة غذائية، تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم إعدام 1589 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتم سحب 802 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير272 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

 

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