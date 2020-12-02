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"صحة البحيرة" تعلن إغلاق 87 منشأة طبية لمخالفتها شروط التراخيص

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 02:23 م
"صحة البحيرة" تعلن إغلاق 87 منشأة طبية لمخالفتها شروط التراخيص الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، على إستمرار حملات المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة الصحية المقدمة بجميع المنشآت الطبية، مشددا على مواصلة الجهود لمواجهة كل صور التقاعس أو الإهمال في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا.

وفى هذا السياق شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة الدكتور مهدى هيوب حملة مكبرة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمراكز  المحافظة لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
 
وتم المرور على 160 منشأة صحية خلال  وفحص 36 شكوي ضد المنشآت الطبية الخاصة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة منها، كما تم إصدار 87 قرار غلق لمنشأت تعمل بدون ترخيص أو مخالفة لشروط الترخيص.
 
 
 

 


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