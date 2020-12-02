"صحة البحيرة" تعلن إغلاق 87 منشأة طبية لمخالفتها شروط التراخيص

وفى هذا السياق شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة الدكتور مهدى هيوب حملة مكبرة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمراكز المحافظة لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وتم المرور على 160 منشأة صحية خلال وفحص 36 شكوي ضد المنشآت الطبية الخاصة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة منها، كما تم إصدار 87 قرار غلق لمنشأت تعمل بدون ترخيص أو مخالفة لشروط الترخيص.