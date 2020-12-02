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صحة الإسماعيلية تنعى الدكتور محمد إسماعيل طبيب الغلابة: كان مثالاً للإخلاص والعطاء

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:04 ص
صحة الإسماعيلية تنعى الدكتور محمد إسماعيل طبيب الغلابة: كان مثالاً للإخلاص والعطاء طبيب الغلابة محمد اسماعيل
الإسماعيلية - صبرى غانم

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نعت مديرية الصحة بالإسماعيلية، الدكتور محمد إسماعيل مدير الطب الوقائي بإدارة القصاصين، والشهير بطبيب الغلابة، بعد صراع قصير مع المرض.

وقالت مديرية الصحة فى بيانها : "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ينعى جميع الزملاء بقطاع صحة الإسماعيلية يتقدمهم الدكتور سعيد مأمون السقعان وكيل وزاره الصحة، وفاه الاخ والزميل الفاضل الدكتور محمد إسماعيل مدير وقائي إداره القصاصين الصحية بعد صراع قصير مع المرض وقد كان رحمه الله عليه، مثالًا يحتذى فى كل شئ فى اخلاصه،عطاءه، ودماثه خلقه وتواضعه نسأل الله تعالى أن يجعل عمله الصالح في  ميزان حسناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان".

 

 


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