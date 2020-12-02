اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 12:20 م
خالد صلاح
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سلطنة عمان وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون العسكرى المشترك

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 11:52 ص
سلطنة عمان وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون العسكرى المشترك رئيس أركان القوات المسلحة العمانية مع مستشار وزارة الدفاع البريطانية
أ ش أ

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بحث الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان القوات المسلحة العمانية مع الفريق السير جون لوريمير المستشار الخاص لوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، سبل تعزيز التعاون الثنائي.
وتبادل الجانبان - خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، وجهات النظر في عدد من الموضوعات، وبحثا عددًا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، ملحق الدفاع بسفارة المملكة المتحدة بمسقط، والعميد الركن حسن بن علي المجيني رئيس التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطنة وعدد من كبار الضباط .

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