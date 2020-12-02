اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 07:47 م
خالد صلاح
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روسيا تخطط لزيادة إنتاج لقاح "سبوتنيك ــ V" ضد كورونا فى روسيا والعالم

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 06:43 م
روسيا تخطط لزيادة إنتاج لقاح "سبوتنيك ــ V" ضد كورونا فى روسيا والعالم لقاح كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة الروسية، ميخائيل موراشكو، أن بلاده تخطط لزيادة إنتاج لقاح "سبوتنيك - V" في روسيا وحول العالم.
وقال موراشكو اليوم الأربعاء، خلال عرض اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أوردت وكالة أنباء " سبوتنيك" : "سنزيد إنتاج اللقاحات في روسيا وحول العالم". 
وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" (سبوتنيك ــ V)، في شهر أغسطس الماضي، وهو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد وتتمثل فوائده المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.وحتى الآن تم تسجيل لقاحين في روسيا، الأول "سبوتنيك ــ V" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.


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