اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 07:47 م
خالد صلاح
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روسيا تؤكد إتاحة لقاحها ضد كورونا لجميع الدول بسعر موحد

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 06:50 م
روسيا تؤكد إتاحة لقاحها ضد كورونا لجميع الدول بسعر موحد لقاح كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، أن اللقاح الروسي "سبوتنيك ــ V" ضد فيروس كورونا المستجد سيكون متاحا لجميع الدول بسعر موحد، مشيرا إلى أن سعر الجرعة الواحدة من اللقاح سيكون أقل من 10 دولارات.
وقال دميترييف أثناء العرض التقديمي للقاح الروسي "سبوتنيك ــ V" بالأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء : "لقاحنا سيكلف أقل من 10 دولارات للجرعة الوحدة، حيث ركزنا على جعل هذا اللقاح متاحا للعالم، وسيباع في جميع الدول بسعر واحد". 
يُذكر أن البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت اليوم عرضًا تقديميًا بمعلومات مفصلة عن اللقاح الروسي "سبوتنيك ــ V" ضد فيروس كورونا المستجد.
وشارك في هذه الفعالية وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو والممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.


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