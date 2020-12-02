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رئيس مدينة دراو بأسوان يكشف دخول معدية نيلية للخدمة قريبا وتطوير 6 أخرى

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:33 م
رئيس مدينة دراو بأسوان يكشف دخول معدية نيلية للخدمة قريبا وتطوير 6 أخرى معدية نيلية
أسوان - عبد الله صلاح

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أعلن أبراهيم محمد سليمان رئيس مدينة ومركز دراو بأسوان، عن دخول معدية نيلية سادسة قريبا للخدمة بعد أن تم تطويرها وتحديثها، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. وقال رئيس المدينة، فى بيان صحفى، إنه تم تشكيل لجنة فنية من قبل محافظ اسوان، لإستلام العبارة النيلية السادسة التابعة لجزيرة الحربياب بمركز دراو عقب الإنتهاء من تطويرها ضمن مشروع تحديث العبارات النيلية بالمحافظة.

وأوضح سليمان، أن عبارة الحربياب تم تحديثها بمقر الشركة المصرية لبناء السفن بالترسانة البحرية بالاسكندرية، حيث من المقرر أبحارها وعودتها إلى أسوان خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من تطوير وتحديث 6 عبارات نيلية تابعة لمركز دراو فى إطار حرص المحافظة فى الحفاظ على سلامة وأرواح وممتلكات المواطنين.

ويذكر أن محافظ أسوان أشرف عطيه، كلف رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة والمرور الميدانى على جميع العبارات والمعديات النيلية للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار بين جانبى مجرى نهر النيل بطول 6 نقاط بدائرة المحافظة.

 

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