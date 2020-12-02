رئيس جامعة كفر الشيخ: تعاون بين الجامعة وبيلاروسيا فى المجال الأكاديمى والبحثى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن زيارة السفير سيرجى تيرتنتييف، سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، والدكتور ميادة بلال، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، تهدف إلى التعرف على إمكانات جامعة كفر الشيخ البحثية والعلمية وبحث سبُل التعاون المستقبلى بين جامعة كفر الشيخ وجامعات دولة بيلاروسيا فى المجالات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات خصوصا فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والقطاع الطبى والدواء والعلوم الزراعية والفيزيائية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، السفير سيرجى تيرتنتييف، سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، والدكتور ميادة بلال، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح ،نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يدفع قاطرة البحث ودعم التكنولوجيا، لتحقيق الربط بين البحث وتنمية المجتمع تشجيعا للمشروعات البحثية، لبناء مجتمع مصرى يتعلم ويبتكر، وأن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى والابتكار كان ولا يزال من أهم أولويات الدولة، مشيراً إلى حرص الجامعة بالاهتمام بالعملية التعليمية والبحث العلمي، لافتا إلى إمكانيات الجامعة على المستوى الإنشائى والأكاديمى المتميز التى يهدف إلى تحقيق التعاون المستمر بين الجامعتين وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة تدعم التميز والإبداع للباحثين.

وأعرب سيرجى تيرتنتييف، سفير دولة بيلاروسيا عن سعادته بهذا اللقاء، ودعا إلى تبادل الزيارات والخبرات بين قيادات الجامعة ونظرائهم فى جامعات بيلاروسيا، لبحث آليات التعاون ووضع الاستراتيجيات للأنشطة المختلفة لما تمتلكه الجامعة من إمكانيات بشرية وبحثية وإنشائية .

وأكد سفير دولة بيلاروسيا، تميز جامعة كفر الشيخ بالإمكانيات البحثية والتعليمية، مشيداً بنموذج جامعة كفر الشيخ وما حققته منذ تأسيسها وبإمكانياتها من حيث الاهتمام بالقيم الجمالية داخل الحرم الجامعى والبنية التحتية المتميزة للتعليم والبحث العلمى، وتميز الجامعة وترتيبها فى التصنيفات الدولية، مشيراً إلى أن ما شاهدوه اليوم بكليات الجامعة من تطور الجامعة يدل على اهتمام الدولة المصرية بالتعليم والبحث العلمى وتنمية روح الابتكار والإبداع لدى شباب الجامعات المصرية.