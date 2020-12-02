رئيس جامعة القناة يعلن بدء الاختبارات الإلكترونية لتمريض القناة اليوم

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة ستبدأ اليوم، الأربعاء إجراء الاختبارات الإلكترونية لمنتصف الفصل الدراسى الأول لكلية التمريض جامعة القناة بالمعمل المركزى للجامعة بمقره بكلية الطب البشرى بسعة ٤٢٥ جهازا .

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تستعد بكامل طاقتها لإجراء الاختبارات الإلكترونية لمتطلبات الجامعة مع بداية الفصل الدراسى الأول لجميع الكليات.

كما أشارت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض أن الاختبارات تبدأ من الأربعاء الموافق ٢ ديسمبر وتنتهى الثلاثاء ١٥ ديسمبر على مجموعتين لكل فرقة، حيث تعقد اختبارات الفرقة الأولى والثانية تعقد يوم الأربعاء ٢ ديسمبر وعن الفرقة الثالثة فتؤدى اختبارها يومى الثلاثاء ٨ و١٥ ديسمبر .

أما اختبارات الفرقة الرابعة فتعقد يومى الخميس ٨ ديسمبر والخميس ١٠ ديسمبر، جاء ذلك وفق ما أشارت إليه الدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.