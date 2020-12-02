رئيس جامعة العريش يتفقد مشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى.. صور

وتعد جامعة العريش بشمال سيناء من أقوى صروح التنمية التى أقامتها الدولة على أرض الفيروز، وقطف ثمار وصولها لمرحلة الإنشاء فى عام 2016 بعد بناء انطلق منذ تحرير سيناء فى عام 1982.

أصبح قوام الصروح العلمية فى الجامعة 10 كليات ومعهد قائمة على الأرض و2 كلية فى انتظار انطلاق الدراسة بها العام القادم ومشروعات خدمة مجتمع منوعة وكادر من الأكاديميين والطلبة الدراسين فى مراحل جامعية مختلفة ودراسات عليا .

ووفقا للبيانات الرسمية للجامعة بدأت أولى خطواتها بكلية للتربية وضع حجر تأسيسها مع تحرير سيناء فى عام 1982، ليتواصل بإنشاء عددا من الكليات حتى اصبحت فرعا من جامعة قناة السويس ، ثم جامعة حكومية متكاملة تحمل اسم " العريش" بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عام 2016، و" الجامعة " على أرض شمال سيناء اصبح قوامها 10 كليات، ومعهد، وتستعد لإنطلاق الدراسة العام القادم بكلية حاسبات ومعلومات وكلية الطب البشرى.



رئيس جامعة العريش يتفقد المشروعات (1)



رئيس جامعة العريش يتفقد المشروعات (3)



رئيس جامعة العريش يتفقد المشروعات (4)



رئيس جامعة العريش يتفقد المشروعات (5)



رئيس جامعة العريش يتفقد المشروعات (6)



رئيس جامعة العريش يتفقد المشروعات (7)