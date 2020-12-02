رئيس الوزراء الروسى يشيد بنجاح الصين فى مكافحة فيروس "كورونا"

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أشاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بنجاح الصين في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه يستحق أسمى آيات التقدير.

وأضاف ميشوستين - خلال اجتماع دوري لرؤساء الحكومتين الروسية والصينية عبر الفيديو اليوم /الأربعاء/ -: "أن الأجندة الثنائية بين البلدين غنية للغاية وتتطلب اتصالات شخصية مباشرة"، مشيرًا إلى أن الحوار بين موسكو وبكين لم نقطع حتى في ظل الظروف الصعبة للوباء، حيث أن هذا يؤكد الطبيعة الخاصة للعلاقات بين البلدين.

وتابع قائلًا: "في العام الماضي احتفلنا بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية واحتفلنا معًا هذا العام بالذكرى السنوية الـ75 للنصر على الفاشية في الحرب العالمية الثانية، حيث قاتلت شعوبنا جنبًا إلى جنب ضد عدو مشترك، والآن نساند بعضنا البعض بعد أن واجه العالم خطر الإصابة بفيروس كورونا".