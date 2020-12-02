اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 04:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دعوى قضائية ضد ترامب لمنعه من إتلاف السجلات الرئاسية أثناء عملية الانتقال

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 02:54 ص
دعوى قضائية ضد ترامب لمنعه من إتلاف السجلات الرئاسية أثناء عملية الانتقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفع عدد من الجمعيات في الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بهدف إنفاذ قانون السجلات الرئاسية ومنع إتلافها خلال عملية الانتقال الرئاسى، وأوضح المدعون أن "هذه دعوى مدنية تهدف للاعتراض على تدمير السجلات من قبل الرئيس والبيت الأبيض، باعتبار أن هذا الأمر مخالف للقانون"، بحسب "روسيا اليوم".

وأشاروا إلى أنه "مع اقتراب انتهاء ولاية ترامب قريبا، وفي غياب التدخل القضائي، سيؤدى هذا السلوك إلى حرمان المدعين والجمهور من السجلات الرئاسية بشكل دائم، وبذلك حرماننا من توثيق جزء مهم من تاريخ أمتنا".

وشدد المدعون على أن "ما يخطط له ترامب حيال إتلاف سجلات رئاسته دون إخطار قانونى مخالف للقانون".


دونالد ترامب

أمريكا

الولايات المتحدة

البيت الأبيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل يمكن أن يغير الناخبون الخائنون النتيجة لصالح ترامب؟.. نيوزويك: قوانين بعض الولايات تسمح لناخبى المجمع الانتخابى بتغيير أصواتهم.. وفرص حدوث ذلك قليلة لأن حزب المرشح الفائز بالولاية هو من يختار ممثليه

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 10:00 م

منشورات على جدران نيويورك تطالب إيفانكا ترامب وزوجها بالرحيل.. صور

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 09:34 م

نواب جمهوريون يدعون ترامب لحضور مراسم تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 10:16 م

ميلانيا ترامب فى اليوم العالمى للإيدز: نتعهد بمواصلة الوعى

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 12:37 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة