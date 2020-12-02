دعوى قضائية ضد ترامب لمنعه من إتلاف السجلات الرئاسية أثناء عملية الانتقال

كتب محمد جمال

رفع عدد من الجمعيات في الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بهدف إنفاذ قانون السجلات الرئاسية ومنع إتلافها خلال عملية الانتقال الرئاسى، وأوضح المدعون أن "هذه دعوى مدنية تهدف للاعتراض على تدمير السجلات من قبل الرئيس والبيت الأبيض، باعتبار أن هذا الأمر مخالف للقانون"، بحسب "روسيا اليوم".

وأشاروا إلى أنه "مع اقتراب انتهاء ولاية ترامب قريبا، وفي غياب التدخل القضائي، سيؤدى هذا السلوك إلى حرمان المدعين والجمهور من السجلات الرئاسية بشكل دائم، وبذلك حرماننا من توثيق جزء مهم من تاريخ أمتنا".

وشدد المدعون على أن "ما يخطط له ترامب حيال إتلاف سجلات رئاسته دون إخطار قانونى مخالف للقانون".