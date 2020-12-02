اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 11:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خبراء من المجر يصلون إلى روسيا لدراسة لقاح "سبوتنيك في"

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 11:16 ص
خبراء من المجر يصلون إلى روسيا لدراسة لقاح "سبوتنيك في" لقاح سوتنيك فى الروسى - ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل خبراء من المجر إلى روسيا لدراسة لقاح سبوتنيك في الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة الروسية صباح اليوم الأربعاء.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية على موقعها الالكتروني - أن الخبراء المجريين سوف يتفقدون مرافق الرعاية الصحية التي نظمت التجارب السريرية للقاح وأشرفت على عملية إنتاجه.
 
وأضافت "أن الوفد سيتفقد خلال هذه الزيارة أيضا بعض المؤسسات الصحية في موسكو التي استضافت التجارب السريرية وغيرها من مواقع إنتاج اللقاحات".
وأوضحت الوزارة أن الخبراء المجريين سيدرسون جميع مراحل تطوير اللقاح وإنتاجه وتجربته.
 
جدير بالذكر أن وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو كان قد أعلن في أواخر الأسبوع الماضي أن بلاده تدرس الإنتاج المحلي للقاح الروسي، وأنها نسقت مع موسكو مؤخرا زيارة لبعض الخبراء إلى مواقع الإنتاج في روسيا. ورجح أن الأمر ربما يستغرق أكثر من عام لنشر لقاح سبوتنيك داخل المجر.
 

لقاح سبوتنيك في

لقاح سبوتنيك

اخبار كورونا

المجر

روسيا

لقاح سبوتنيك الروسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير خارجية المجر يعلن استيراد لقاح "سبوتنيك V" الروسي في ديسمبر

السبت، 28 نوفمبر 2020 04:00 ص

روسيا تبدأ تصدير الشحنات الدولية الأولى من لقاح "سبوتنيك ــ V" يناير المقبل.. صندوق الاستثمار الروسى يتقدم بطلب للجمعية الطبية الأوروبية لترخيص اللقاء.. والأمم المتحدة تبحث مقترحا روسيا بتطعيم الموظفين الأمميين

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:00 ص

الأمم المتحدة تبحث مقترحا روسيا بتطعيم الموظفين الأمميين بلقاح "سبوتنيك V"

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:33 م

صندوق الاستثمار الروسى يتقدم بطلب للجمعية الأوروبية لترخيص لقاح "سبوتنيك V"

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:22 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة