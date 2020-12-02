حملات لمتابعة تطبيق قرار غلق المحلات فى المواعيد المحددة بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملات مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق المحلات وفقا لقرارات مجلس الوزراء، وقد شن حى ثان المنتزة شرق الإسكندرية، حملة مسائية للمرور على المقاهى والكافيتريات والمنشآت التجارية، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق الحى، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار حى المنتزة ثان، فى بيان صادر اليوم، إلى أن الحملة جاءت بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حى ثان المنتزة، حيث تم شن حملة مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة يحيى زكريا، سكرتير عام الحى وممثلى الإدارات المعنية (المتابعة الميدانية، إشغال الطريق ، رخص المحلات، الخدمات، الإيرادات) وذلك للمرور على المقاهى والكافيتريات والمنشآت التجارية بشارع (ملك حفنى بحرى ، سلمان الفارسى، جمال عبد الناصر)، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى أقرها رئيس مجلس الوزراء سواء من جانب أصحاب تلك المنشآت أو روادها وللتأكد من الالتزام بقرارات الإغلاق المحددة، ولرصد المخالفات واتخاذ اللازم حيالها حفاظا على الصحة العامة من التعرض للمخاطر.

كما تم خلال الحملة رفع الإشغالات، وتغريم المخالفين بغرامات فورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطاعم والمقاهى، شن حى وسط حملة مكبرة بقيادة اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، واللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط؛ قامت اليوم حملة مكبرة بشارع الرصافة بمحرم بك.

وأشار حى وسط فى بيان له اليوم، إلى أنه تم خلال الحملة المرور ،لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم خلالها إغلاق مقهى مخالف لعدم التزامه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإزالة التندة المخالفة الخاصة به، ضبط عدد 35 حالة اشغال متنوع.

وقد شارك فى الحملة مدير إدارة اشغال الطريق، مسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، مفتش المتابعة المختص، وإدارة الحملة الميكانيكية.



جانب من الحملات المسائية



جانب من الحملات



جانب من الحملة



حملات الاحياء



حملات الاسكندرية



حملات على المحلات



حملة مكبرة بالمنتزة



غرامات فورية