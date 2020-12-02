اليوم السابع
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حملات تطهير وتعقيم بمدن وقرى كفر الشيخ للحد من انتشار فيروس كورونا.. صور

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 01:35 م
حملات تطهير وتعقيم بمدن وقرى كفر الشيخ للحد من انتشار فيروس كورونا.. صور حملات تطهير وتعقيم بمدن وقرى كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، حملات التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والهيئات والمستشفيات والطرق والمصالح الحكومية بمراكز ومدن المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها، ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية.

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيسة مركز ومدينة دسوق، استمرار العمل على رش وتطهير وتعقيم شوارع المدينة بدسوق، حيث تم رش وتطهير مجمع المواقف لسيارات الاجرة، وموقف الارياف، واماكن الباعة الجائلين، بالإضافة الي تطهير ماكينات الصراف الالي، وامام البنوك، والمركز التكنولوجي، ومحطة القطار، وكذا بالشوارع الرئيسة والفرعية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.
 
وأشرَف العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، علي أعمال الرش بالمدينة لمكافحة الحشرات والبعوض، حيث قامت الحملة الصحية بالمدينة بحملات الرش المكثفة بجميع مناطق المدينة المختلفة لمواجهة انتشار ظاهرة الناموس والبعوض والحشرات الطائرة، لمكافحة انتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدًا بتكثيف الحملات اليومية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للقضاء على أماكن تكاثرها.
 
وأشرَف علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، علي أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة، وكذا بالمدارس والمصالح الحكومية بقرية ميت الديبة، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.
 
وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقرية دمرو، حيث تم متابعة الرش بالوحدة الصحية، بالإضافة الي المرور على المدارس للتأكد من انتظام العملية التعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.
 
وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، علي أعمال رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وكذا بالمنشآت الحكومية، حيث تم متابعة الرش والتعقيم للمدارس بقرية قبريط.
حملات تطهير وتعقيم بمدن وقرى كفر الشيخ (1)
حملات تطهير وتعقيم بمدن وقرى كفر الشيخ (1)

حملات تطهير وتعقيم بمدن وقرى كفر الشيخ (2)
حملات تطهير وتعقيم بمدن وقرى كفر الشيخ (2)

حملات تطهير وتعقيم بمدن وقرى كفر الشيخ (3)
حملات تطهير وتعقيم بمدن وقرى كفر الشيخ (3)

حملات تطهير وتعقيم بمدن وقرى كفر الشيخ (4)
حملات تطهير وتعقيم بمدن وقرى كفر الشيخ (4)

حملات تطهير وتعقيم بمدن وقرى كفر الشيخ (5)
حملات تطهير وتعقيم بمدن وقرى كفر الشيخ (5)

حملات تطهير وتعقيم بمدن وقرى كفر الشيخ (6)
حملات تطهير وتعقيم بمدن وقرى كفر الشيخ (6)

حملات تطهير وتعقيم بمدن وقرى كفر الشيخ (7)
حملات تطهير وتعقيم بمدن وقرى كفر الشيخ (7)

 


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