حلف الناتو يدعو طالبان إلى نبذ العنف ووقف إطلاق النار

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دعا السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج حركة (طالبان) إلى نبذ العنف ووقف إطلاق النار، من أجل إتاحة الفرصة لإبرام اتفاق سلام دائم في أفغانستان.

وقال ستولتنبرج - خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو، بحسب قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الأربعاء - "ما نحتاج إلى رؤيته هو اتفاق سلام دائم، ولتحقيق ذلك يجب وقف إطلاق النار ونبذ العنف كخطوة أولى"، مؤكدا أن الناتو يدعم عملية السلام الأفغانية، ولذا قرر مواصلة مهمته في أفغانستان بالرغم من قرار الولايات المتحدة بخفض عدد قواتها هناك.

وأضاف "أنه إذا كان سحب قوات التحالف يمثل مخاطرة بأن تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذا آمنا للإرهابيين الدوليين، فإن بقاءها سيواجه أيضا مخاطر أبرزها أن تكون مهمتها أطول مع تجدد العنف واستمراره، لذا سيتعين علينا اتخاذ بعض القرارات الصعبة عندما يجتمع وزراء دفاع الناتو في فبراير المقبل، ومهما كان قرارنا، يجب أن نفعل ذلك بطريقة منسقة ومنظمة".