جو بايدن فى رسالة للأمريكيين: علينا العمل معا لبناء اقتصاد أمريكى جديد من أجل الجميع

كتب محمد سعودي

شدد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على ضرورة التحرك والعمل معا في الولايات المتحدة من أجل مواجهة الأزمات الاقتصادية وبناء الاقتصاد الأمريكي من أجل جميع الأمريكيين، حيث غرد جو بايدن عبر تويتر مساء اليوم قائلا: "من أكثر الأزمات الاقتصادية تفاوتًا في التاريخ الحديث، يمكننا بناء اقتصاد أمريكى جديد يعمل من أجل الجميع.. لكن علينا أن نتحرك الآن - وعلينا أن نعمل معًا".



جو بايدن عبر تويتر

وقدم الرئيس المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، مؤخرا رسميًا الأعضاء الرئيسيين في فريقهم الاقتصادى فى ويلمنجتون بولاية ديلاوير، وتعهد بايدن، بأن فريقه المتنوع سيخلق تعافيًا للجميع لتحريك الاقتصاد مرة أخرى.

وصرح بايدن، عن المرشحين والمعينين الذى اختارهم أنه فريق تم اختباره، ويمتلك خبرات من الدرجة الأولى. وأشار إلى أن الفريق المختار سيخرج الاقتصاد الأمريكي من خلال هذه الأزمة الاقتصادية أفضل مما كان عليه من قبل، وتابع بايدن: "يشمل ذلك الأمريكيين الرائدين الذين يأتون من خلفيات مختلفة ولكنهم يشاركونني رؤيتي الأساسية للإغاثة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية".

ويلتقي جو بايدن، الأربعاء، بعمال وأصحاب شركات متضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد في إطار استعداده لمواجهة الأزمة، التي كبدت البلاد خسائر بشرية واقتصادية جسيمة، عندما يتولى الرئاسة الشهر المقبل .

ويحث الرئيس الأمريكي المنتخب الكونجرس على إنهاء الجمود المستمر منذ شهور فيما يتعلق بمساعدات لمواجهة الجائحة ووعد بالتحرك سريعا لتوفير المزيد من الموارد لمكافحة الأزمة الصحية التي أودت بحياة أكثر من 268 ألف أمريكى حتى الآن.

ومن المقرر أن يجري بايدن نقاشا يراعي فيه التباعد الاجتماعي مع عمال وأصحاب شركات صغيرة يعانون في ظل الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة. كما سيتلقى هو ونائبة الرئيس المنتخبة كاملا هاريس إفادات بخصوص الأمن القومي من مسئولين بالحكومة.

وتمثل هذه الإفادات إشارة ضمنية من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى أن بايدن وهاريس سيتوليان السلطة في 20 يناير، مع أن ترامب نفسه يرفض الإقرار بالهزيمة في الانتخابات.