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جوجل يشارك الإمارات الاحتفال باليوم الوطنى الـ 49

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:00 ص
جوجل يشارك الإمارات الاحتفال باليوم الوطنى الـ 49 جوجل
كتب محمد جمال

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احتفل محرك البحث الشهير"جوجل" باليوم الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ 49 وزين صفحته بعلم الإمارات يرفرف عاليا في السماء، بحسب صحيفة البيان الإماراتية، وذكر أن اليوم الوطني الإماراتي يوافق يوم الثانى من ديسمبر كل عام، والذى تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمى، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

 

وفي 18 يوليو 1971، قرّر حكّام ست إمارات من الإمارات المتصالحة، هي: أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي 2 ديسمبر 1971م تمّ الإعلان رسمياً عن تأسيس دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، وفي العاشر من فبراير عام 1972م أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد، ثم أخذت تندمج تدريجيا بشكل إيجابي بكل إمكاناتها.


جوجل

الإمارات

اليوم الوطنى

دبى

أبو ظبى

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