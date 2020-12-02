توصيل المياه للعمارة السكنية بقرية الجارة في مدينة سيوة بمرسى مطروح

مطروح - فريق المحافظات

أنهى مركز ومدينة سيوة، بمحافظة مطروح، أعمال توصيل المياه للعمارة السكنيه بقرية جارة أم الصغير، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على الإسراع في توفير الخدمات للمواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم خاصة للقادمين من خارج المحافظة للعمل بها.

وأضاف العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه تم الانتهاء من بناء عمارة سكنية كسكن إدارى للعاملين بقرية الجارة ، وجارى العمل على توصيل المرافق لها، حيث تمت باشراف هود عبدالسلام رئيس قرية الجارة أعمال حفر خط المياه بطول حوالى 500 متر للعمارة بالجهود الذاتية من قبل أهالى القرية.

من ناحية أخرى، وجه أهالى قرية الجارة الشكر لمحافظة مطروح على الاهتمام والرعاية بالقرية خاصة توفير مبنى سكن للمغتربين أصحاب الوظائف الإدارية والخدمية للمساهمة في التيسير على الأهالي وتقديم الخدمات لهم كالتعليم والصحة وغيرها روح مع تأكيد روح التعاون من الجميع وإعلاء الصالح العام.