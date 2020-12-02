تفاصيل انهيار تلسكوب أريسيبو صاحب أكبر الاكتشافات الفلكية فى بورتوريكو

كتب محمد جمال

انهار تلسكوب راديوى فى مرصد أريسيبو في بورتوريكو ، كان يصنف على أنه الأكبر فى العالم حتى عام 2016 عندما بدأت الصين في تشغيل تلسكوب اكبر حجمًا، ويجرى تحقيق لمعرفة سبب الانهيار الذي وقع مساء أمس ، وأشارت النتائج الأولية إلى أن أبراج دعم التلسكوب الثلاثة انهارت، ولحق ضرر بالغ بمركز التعلم بالمرصد. حيث تجمع التلسكوبات الراديوية موجات الراديو من الفضاء ويتم تحويلها إلى صور، بحسب وكالة أنباء البحرين.



وقالت مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية إن المنصة البالغ وزنها 900 طن سقطت وألحقت أضرارًا بالمنشآت المحيطة، لكن لم يصب أحد بأذى. وأعلنت المؤسسة عن خطط لإيقاف تشغيل التلسكوب في نوفمبر بعد انقطاع كابل ثان متصل ببرج الدعم.



ولعب مرصد أريسيبو، وهو تلسكوب لاسلكي ضخم دورا رئيسيا في الاكتشافات الفلكية لأكثر من نصف قرن.