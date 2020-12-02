تغيير 4 آلاف قطعة رخام بالمسجد الحرام خلال فترة التوقف بسبب كورونا.. صور

كتب محمد شعلان

أجرت الإدارة العامة للمشاريع التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تغيير أكثر من (4000) قطعة رخام فى توسعة الملك فهد والمسعى، وتجهيز مصلى الإمام، خلال فترة تعليق العمرة والصلاة فى المسجد الحرام بسبب اجراءات مواجهة جائحة كورونا فى المملكة، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من تحديثات وتغيير الرخام فى المسجد الحرام خلال توقف كورونا.



تطويرات الحرم المكى

وقال عمار بن محمد الأحمدي، مدير الإدارة العامة للمشاريع، إن قطع الرخام المركبة فى المسجد الحرام خلال فترة الجائحة 4002 قطعة بمساحة إجمالية تقدر 1849 مترًا مربعًا، منها 3302 فى توسعة الملك فهد، و700 قطعة فى المسعى.



التغيرات فى المسجد



رخام المسجد الحرام

وأشار الأحمدي، إلى أن التوسعة والمسعى تم تقسيمها أثناء أعمال التركيب إلى (18) جزء، وبلغ الجزء الأول فى توسعة الملك فهد (160) قطعة، والثانى (458)، والثالث (537)، والرابع (409)، والخامس (410)، والسادس (571)، والسابع (415)، والثامن (307)، والتاسع (35).



تغييرات المسجد الحرام

وأضاف أنه تم تركيب (41) قطعة فى الجزء الأول للمسعى، والجزء الثانى (63)، والثالث (104)، والرابع (93)، والخامس (62)، والسادس (74)، والسابع (83)، والثامن (89)، والتاسع (91).

وأكد الأحمدى، تميز الرخام بأنه خالٍ من التشققات والتسوس، ويبلغ سمكه (3) سم، وقد أشرف على تركيبه، وتجهيز مصلى الإمام (15) مهندساً من منسوبى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى يعملون على مدار الساعة.

وأكد الأحمدي، أن أعمال التركيب تمت عبر إزالة الرخام القديم مع الحفاظ عليه، وتنظيف مساحة العمل، وقد روعى أثناء خلط المواد؛ عدم إضافة التربة العادية لضمان عدم اصفراره مستقبلاً، كما جرى تركيب فاصل التمدد من السيليكون لحماية الرخام من اختلاف النسب، كذلك تم التأكد من اتجاهه للقبلة ليستدل به المصلون.