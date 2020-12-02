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تعليم المنيا يعلن فوز الطالبة بسملة عبدالفتاح بمنصب أمين اتحاد طلاب المديرية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 01:40 م
تعليم المنيا يعلن فوز الطالبة بسملة عبدالفتاح بمنصب أمين اتحاد طلاب المديرية قاعة مدرسة المنيا الثانوية بنات
المنيا - حسن عبد الغفار

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شهد الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا ومحمد أبو العيون مدير عام الشئون التنفيذية، انتخابات المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس المحافظة للمرحلة الثانوية والتى عقدت بقاعة مدرسة المنيا الثانوية بنات.

أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الطالبة بسملة طهير عبد الفتاح بمنصب أمين اتحاد طلاب المديرية، وذلك تحت رعاية المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بصفته الرائد العام لاتحاد الطلاب بالمديرية.

كما التقى وكيل الوزارة، نائب مدير المسئول عن تنفيذ مشروع " قرية متعلمة " بمحافظة المنيا، وذلك فى إطار التعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية ضمن اتفاقية منحة التعليم الموقعة فى سبتمبر 2014، حيث ينفذ المشروع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية فى مصر بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية " USAID " ، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة العامة لتعليم الكبار، وبعض الجهات الحكومية المختصة، وستنفذ انشطة المشروع فى محافظة المنيا يداية من مطلع عام 2021.

وأوضح الرشيدى، أن المشروع يهدف لدعم العملية التعليمية للاطفال ممن هم فى المرحلة العمرية للتعليم الابتدائى فى القرى المستهدفة بتوفير تعليم مجتمعى ذو جودة عالية، ومحو أمية السيدات وخاصة أمهات طلبة مدارس المجتمع، بإكسابهن مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتى لهن ولأبنائهن من طلاب مدارس المجتمع.

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