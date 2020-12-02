تسجيل 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لصحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية اليوم /الأربعاء/ - أنه تم إجراء فحوصات لـ63 ألفًا و993 شخصًا، 1.9 منها جاءت نتيجتها إيجابية.

وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2877 حالة وفاة، فيما لا يزال هناك 266 مصابًا في حالة خطرة.

