تركيا تسجل 193 حالة وفاة بفيروس كورونا فى حصيلة قياسية

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أعلنت السلطات الصحية التركية تسجيل 193 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي حصيلة قياسية لليوم العاشر على التوالي.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم /الأربعاء/، أنه بذلك يرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في عموم تركيا إلى 14 ألفا 129 حالة.

كما رصدت وزارة الصحة التركية 31 ألفا و923 إصابة جديدة بالفيروس، إلا أن العدد الإجمالي للإصابات غير معروف بسبب عدم توفر بيانات قديمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، في وقت سابق، عن إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في عدد الإصابات والوفيات بكورونا، بما في ذلك فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع، وإغلاق كامل في عطلات نهاية الأسبوع.