ترامب يهدد بفيتو ضد قانون دفاعي ويسعى لإلغاء مادة تحصن "السوشيال ميديا"

كتبت: نهال أبو السعود

هدد الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق "الفيتو" ضد مشروع قانون دفاع إذا لم يتضمن إلغاء المادة 230 لشركات الإنترنت التي تعمل مثل درع واق لمنصات التواصل الاجتماعي، وفقا لفوكس نيوز. استهدف تحذير ترامب القسم 230 ، الذي يمنح شركات التكنولوجيا الحماية لمحتوى الطرف الثالث المنشور على منصاتها ويسمح لها ببذل جهود "حسن النية" لتعديل المحتوى، ادعى ترامب والجمهوريون أن شركات التواصل الاجتماعي تستخدم القانون لفرض رقابة غير عادلة على المحافظين.

وفال ترامب في تغريده على تويتر: "القسم 230 ، وهو عبارة عن هدية حماية المسؤولية من الولايات المتحدة إلى" Big Tech " تمثل تهديدًا خطيرًا لأمننا القومي ونزاهة الانتخابات لا يمكن لبلدنا أن يكون آمنًا أبدًا إذا سمحنا له بالبقاء"، وأضاف: "لذلك ، إذا لم يتم إنهاء القسم 230 الخطير وغير العادل تمامًا كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) ، فسأضطر إلى VETO بشكل واضح على مشروع القانون عند إرساله .. استعد أمريكا الآن .. شكرا جزيلا!"

اثار التهديد باستخدام حق النقض المزيد من الأسئلة حول مستقبل القانون وكان ترامب قد هدد بالفعل باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون بشأن بند يفوض البنتاجون بإزالة الأسماء الكونفدرالية من القواعد العسكرية والممتلكات الأخرى.

اقترح البيت الأبيض الشهر الماضي على الديمقراطيين في مجلس النواب أنه قد يتخلى عن معارضته للبند إذا تضمن قانون الدفاع الوطني إلغاء القسم 230. وكانت تغريدات يوم الثلاثاء هي المرة الأولى التي يهدد فيها ترامب باستخدام حق النقض ضد التشريع الخاص بالإلغاء.

قال آدم سميث ، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ، الشهر الماضي: "فكرة أننا سنلغي المادة 230 بالكامل من مشروع قانون الدفاع؟ سيكون لدى لجان الاختصاص أشياء لتقولها عن هذا". "لا أعتقد أن هذا هو السبيل للخروج من هذا."