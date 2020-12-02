تدشين مركز تدريب ومسرح بجامعة قناة السويس

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، أن المركز يأتى فى إطار توجه الدوله نحو رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لتنمية قدرات الطالب ومواهبة.

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن مركز تديب الهوايات يهدف إلى تقديم اعدادًا جيدًا ومتكاملاً ومنسقاً للطلاب لتنمية الأداء والمواهب.

وقام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجوله تفقدية داخل مركز تدريب الهوايات وذلك استعدادًا للإفتتاحه قريبًا بحضور الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس.