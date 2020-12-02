تحرير 3651 مخالفة ومصادرة مضبوطات متنوعة فى حملة لرفع الإشغالات بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة دمياط بالتنسيق مع شرطة المرافق برئاسة العميد أشرف الصعيدى حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات، وأسفرت تلك الحملات المُنفذة خلال نوفمبر الماضي من خلال قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له "رأس البر وفارسكور" عن ضبط 3651 مخالفة تعددت بين "إشغال طريق وبائع متجول وبيئة ومنشآت بدون ترخيص"، فضلاً عن مصادرة 729 مضبوطات متنوعة، كما تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتصدى للمخالفات، وكذا التعديات على الطريق العام، لتيسير الحركة المرورية وحركة المشاة، وكذلك الارتقاء بالمظهر الحضارى العام.

اشغالات

حملة ازالة اشغالات