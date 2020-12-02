بوتين يوجه بإطلاق حملة التطعيم الجماعي ضد كورونا في روسيا

وكالات

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ببدء حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا في نهاية الأسبوع المقبل.

قال بوتين، إن مسألة تصدير اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد إلى دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي وإنتاجها في أراضيها مطروحة على الطاولة.

وأضاف بوتين - في مستهل قمة افتراضية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم /الأربعاء/ - "أن العمل يجري على المسائل المتعلقة بإمكانية تصدير لقاح (سبوتنيك ـ V) الروسي إلى دول المنظمة وإمكانية إنتاجه في دول المنظمة بشكل مشترك"، مشيرًا إلى أن الأمر يخص لقاحين روسيين آخرين أيضًا.

كانت روسيا قد سجلت حتى الآن لقاحين ضد فيروس كورونا هما (سبوتنيك V - إيبيفاك كورونا)، حيث من المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث قريبًا.

ويخضع اللقاحان اللذان تم تسجيلهما رسميًا للمرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات السريرية، ومن المتوقع أن تنطلق حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد الفيروس التاجي في روسيا أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل.

وعلى صعيد آخر، قال بوتين "إن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي تتعاون بنجاح في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، وأضاف "أود أن أشير إلى أن الدول الأعضاء بالمنظمة واصلت خلال العام التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة.. وتعمل بنجاح مجموعة العمل المتخصصة التابعة للجنة سكرتيري مجالس الأمن في المنظمة".

وأوضح أن هيئات الأمن والهيئات الخاصة أجرت نشاطات عملية، مشيرًا إلى أن هناك تبادلًا للمعلومات متصلا بالتهديد بعودة المسلحين المتطرفين من مناطق الصراعات"، ولفت إلى أنه تم إعداد استراتيجية محدثة لمكافحة المخدرات، من قبل منظمة معاهدة الأمن الجماعي حتى عام 2025.

يذكر أن الرئيس الروسي قد أعلن، في وقت سابق، أنه تم تنفيذ عمليتين خاصتين بهدف التعرف على الجماعات الإرهابية وتحييد قاعدة مواردها ومنع تجنيد مؤيدين جدد بما في ذلك وعن طريق استخدام الإنترنت والشبكات الاجتماعية.

تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي دول (روسيا، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قرغيزستان وطاجكستان).