بوتين يأمر بتطعيمات واسعة النطاق ضد كورونا فى روسيا الأسبوع المقبل

كتب سمير حسنى

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السلطات الصحية فى بلاده، إلى بدء حملة تطعيمات واسعة النطاق ضد فيروس كورونا في روسيا الأسبوع المقبل، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وفى وقت سابق، قدم صندوق الاستثمار الروسي للجمعية الطبية الأوروبية، طلب ترخيص لقاح "سبوتنيك V" الروسى، قبل انطلاق إنتاجه في ألمانيا، وأعلن عن إنتاج 450 مليون جرعة منه فى الهند وكوريا الجنوبية.



وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي كيريل ديميترييف: نتوقع زيارة وفد كبير من فرنسا هذا الأسبوع، ونحن نعمل مع عدد كبير من الدول الأوروبية، وربما سننتج لقاحنا في ألمانيا، موضحا أنه سيتم إنتاج 150 مليون لقاح في كوريا الجنوبية، و300 مليون جرعة في الهند، على أن يتم تزويد الأرجنتين بـ25 مليون جرعة من اللقاح بعد إنتاجه في البلدين المذكورين.



وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي، أنه سيتم الإعلان عن خطط أكثر تفصيلا لتزويد الدول باللقاحات في أواخر ديسمبر مطلع يناير المقبلين، لافتا إلى أنه ستبدأ في يناير المقبل عمليات التسليم الأولى للقاح الروسي في الخارج، وفي مارس ستنطلق عمليات التسليم الرئيسية.