بلدية إسطنبول تؤكد ورود معلومات بتلقي منظمة إرهابية أوامر باغتيال إمام أوغلو

كتب: أحمد علوى

نشر المتحدث الرسمى باسم بلدية إسطنبول الحضرية الكبرى مراد أونجون، بياناً بشأن الأخبار التى وردت حول وجود محاولات لاغتيال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو. وجاء تصريح مراد أونجون على النحو التالى "في 23 نوفمبر 2020، وصلتنا معلومات استخباراتية ضد منظمة إرهابية، أن هناك تعليمات تم إصدارها ضد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى."

وأوضح: بناءاً عليه فقد تم الحفاظ على التدابير الحالية وزيادة الحساسية، ولا يوجد لدينا معلومة حول ما إذا تم القبض على من يقوم بهذه المحاولة.

يذكر أن أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، كان قد اعلن فى نهاية اكتوبر الماضى، إنه يخضع للعلاج بالمستشفى بعدما أظهرت الفحوص إصابته بفيروس كورونا وارتفاع درجة حرارته.

وقال في مقطع فيديو التُقط على ما يبدو من غرفته بالمستشفى "انتابتني حمى حوالي الساعة التاسعة مساء أمس وكانت حرارتي 38 درجة. جئت إلى هنا وقضيت الليلة في المستشفى".

وأضاف "أنا الآن بخير تماما، والحمى ليست شديدة. العملية مستمرة. لا يوجد ما يعتبر سلبيا بالمعنى الطبي".