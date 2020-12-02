اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:37 م
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بايرن وليفربول ومانشستير سيتى يهنئون الإمارات باليوم الوطنى الـ49

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:37 م
بايرن وليفربول ومانشستير سيتى يهنئون الإمارات باليوم الوطنى الـ49 اليوم الوطنى للإمارات الـ 49
كتب هيثم سلامة

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حرصت فرق بايرين ميونخ وليفربول ومانشستير سيتى، على تهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة فى يومها الوطنى الـ49 الموافق اليوم 2 ديسمبر.

 

وكتب فريق بايرين ميونخ الألمانى، عبر حسابه بموقع تويتر:"هذى الإمارات ترفل فى مفاتنها من البايرن إلى الشعب الإماراتي، تهانينا بمناسبة اليوم الوطني " وقدم نادى ليفربول الإنجليزى، التهانئ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطنى، قائلا:" دَامَ الْأَمَانُ وَعَاشَ الْعَلَم يَا إِمَارَات .. من ليفربول إلى الشعب الإماراتي.. تهانينا بمناسبة اليوم الوطني الـ49".

بايرن ميونخ عبر تويتر
بايرن ميونخ عبر تويتر

كما غرد فريق مانشستير سيتى،عبر حسابه بموقع تويتر:" نادي مانشستر سيتي يتقدم بالتهنئة للجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني".

ليفربول
ليفربول
مانسشتر سيتى
مانسشتر سيتى

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 49، وعلى الرغم من التحديات التي فرضها تفشي جائحة " كوفيد - 19" حول العالم خلال العام 2020، إلا أن الإمارات نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات والتحولات الكبرى.

وقد تزينت مجموعة من أشهر المبانى والصروح المعمارية فى مختلف أنحاء دولة الإمارات بأضواء وصور وشعارات مستوحاة من احتفال "غرس الاتحاد" احتفالًا باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات.

ومن المقرر أن تزين عروض ضوئية مبهرة في 2 ديسمبر، واجهات مجموعة من أشهر المباني والصروح المعمارية في دولة الإمارات، مثل جسر الشيخ زايد في أبوظبي، ومبنى قصر الإمارات، وجامعة محمد الخامس أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين.

 

 


الإمارات

دولة الإمارات

اليوم الوطنى للإمارات الـ 49

اليوم الوطنى الـ 49

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بايرن

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